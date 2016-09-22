Презентация PDF на 10-15 страниц.

ПрезентацииЗавершен7 заявок196 просмотров
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Необходимо сделать презентацию в PDF на тему "ВИП-квартиры посуточно".  Наполнение частично имеется, нужно все красиво оформить.

7 лет назад
Missis_Smit
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
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