Презентация PowerPoint

Есть презентация, для неё записан видеоурок из трёх частей! Нужно сделать склейку презентации с видеоуроком
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Презентация 35-40 слайдов на основе предоставленного материала, по плану. Творческая работа
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