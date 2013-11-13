Презентация - рекламный менеджмент

Смысл работы:

Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости.

Например предложить какие-то мероприятия, и т.п.

Эти меры надо оформить в виде презентации на 10 слайдов.

Срок 27 ноября

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