Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры. Все сделать красиво нужно Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры Старый маркетинг кит в приложении ...
Презентация - рекламный менеджмент
Смысл работы:
Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости.
Например предложить какие-то мероприятия, и т.п.
Эти меры надо оформить в виде презентации на 10 слайдов.
Срок 27 ноября
Пишите цену!
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