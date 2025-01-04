Нужен человек способный свободно писать на английском и умеющий делать презентации

Презентация-ресерч на английском о компаниях которые зарабатывают на переработке мусора

а именно акцент на дизайне: Их стиле, эстетике, брендинге, их социальных сетях, рекламах, постерах

мебель из переработанных материалов (sustainable furniture)

ивенты переработки мусора

(recycling events and workshops)

Включить в презентацию скриншоты из видео/соцсетей/сайтов с ссылками и своим мнением “In my opinion”

выписать фразы людей из видео/интервью

С референсами (Harvard style referencing) под вставками и в конце отдельный слайд со всеми ссылками

35 слайдов

Примеры оформления пришлю

Помогу с поиском компаний о которых писать и прочее