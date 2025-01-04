Необходимо выполнить задание по автоматизации работы обменного пункта в 1С:Предприятие. Создать справочники 'Валюта' и 'Клиенты' с минимум 4 элементами. Реализовать документ для расчета суммы обмена и 1% пошлины, добавить кнопку 'ПЕЧАТЬ' и разработать отчет по клиентам за выбранный период. Срок выполнения - до завтра, 12:00 по МСК.
Презентация-ресерч на английском
Нужен человек способный свободно писать на английском и умеющий делать презентации
Презентация-ресерч на английском о компаниях которые зарабатывают на переработке мусора
а именно акцент на дизайне: Их стиле, эстетике, брендинге, их социальных сетях, рекламах, постерах
мебель из переработанных материалов (sustainable furniture)
ивенты переработки мусора
(recycling events and workshops)
Включить в презентацию скриншоты из видео/соцсетей/сайтов с ссылками и своим мнением “In my opinion”
выписать фразы людей из видео/интервью
С референсами (Harvard style referencing) под вставками и в конце отдельный слайд со всеми ссылками
35 слайдов
Примеры оформления пришлю
Помогу с поиском компаний о которых писать и прочее
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется выполнение 5 лабораторных работ по математике, 4 вариант. Значения для выполнения можно найти на странице 117. Срок исполнения — до вечера.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $30
Требуется оформить главу ВКР с учетом всех стандартов. Необходимо представить обоснование выполнения работы и указать список литературы. Обратите внимание на правильное оформление.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $30
Требуется завершить ВКР на тему 'Разработка дизайн-концепции благоустройства зоны отдыха в городском парке'. Работа должна быть выполнена максимально быстро. Есть только задаток.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необхідно виконати курсову роботу на мові SQL під ключ. Робота має включати всі аспекти баз даних, від теоретичної частини до практичних прикладів. Очікуються глибокі знання SQL та вміння працювати з різними СУБД.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, в якій код повинен містити коментарі українською мовою. Завдання - варіант 16, що передбачає проектування структур даних.Закрыт4 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, включаючи коментарі українською мовою. Задача пов'язана з алгоритмами: неінформативний, інформативний та локальний пошук. Варіант 16.Закрыт4 месяца назад
- $15
Виконати лабораторну роботу на мові C, присвячену проектуванню та аналізу алгоритмів зовнішнього сортування. Код повинен містити коментарі українською мовою. Варіант 16.Закрыт4 месяца назад
Разработка и внедрение решений для автоматизации технологических процессов с применением контроллеров OMRON. Проект включает анализ текущих процессов и предложения по оптимизации.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 месяца назад