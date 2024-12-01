Презентация в стиле киберпанк

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок35 просмотров

Ищу дизайнера для создания презентации в стилистике киберпанк.

Предпочтение отдается тем, кто имеет опыт работы в этой стилистике.

Бюджет составляет 15000 рублей, без предоплаты, оплата по мере достижения этапов.

Присылайте ваши кейсы и работы.

Создание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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