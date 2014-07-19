Разместить логотипы наших клиентов на одной стран.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки224 просмотра

Разместить 18 логотипов наших клиент на одной странице в .cdr на белом фоне

Часть логотипов уже в .cdr, а часть расположены на сайтах и их нужно преобразовывать.

Размер документа 40 см на 20 см.

Пример: https://pp.vk.me/c618418/v618418853/10616/vLzb6VgTsEY.jpg

11 лет назад
trubingood
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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