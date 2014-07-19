Разместить логотипы наших клиентов на одной стран.

Всем привет, нужна презентация в стиле инфографики, например таком: http://iamback.ru/_i/iab/poster-2.png и так: http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/99designs-Business-Design-Survey-Infographic-excerpt1-730x867.jpg и так: http://freedesignfile.com/upload/2012/07/002249f8_medium38.jpg Текст, который надо превратить в хорошую презентацию с графическими элементами, фирменными шрифтами и цветами и пр. Все ...