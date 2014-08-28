Разработать дизайн листовки (пропорции а4)

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Завершен7 заявок138 просмотров

Тип макета: листовка на страницу

Цель макета: проинформировать посетителей сайта о специальном предложении на услугу «Ревизия документов».

Размеры: 4480*6337 пикселей

Исходник в приложении.

Стиль: Позитивный, яркий. Фон белый, другие цвета: основной цвет фона сайта (сайт в личку) 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.

Описание макета:

• Все иллюстрации схематичные.

• Форматирование также.

• Вы можете сделать дизайн любой, главное сохранить структуру.

Было бы здорово придумать для листовки оригинальное обрамление в стиле сайта, для размещения на страницах ресурса

На выходе:

Макет в PSD или кореле + шрифты

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Станислав отлично справился с задачей -на листовку любо-дорого смотреть. Большое спасибо за прекрасную работу! Очень рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за интересный проект. Елизавета помогала с выполнением, предоставляла все материалы и грамотно комментировала мою работу. Отличное сотрудничество, только приятные впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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