Ищем опытного дизайнера презентаций для создания визуально привлекательных и информативных материалов. Необходимо предоставить портфолио с примерами работ. Ожидается умение визуализировать идеи, чтобы сделать контент доступным и легким для восприятия. Бюджет обсуждается.
Ренессанс эпоха возрождения
Нужно ренессанс эпоха Возрождения маленькая презентация
Заявки фрилансеров
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