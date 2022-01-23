Сделать дизайн презентации

Нужно сделать презентацию в формате pptx, прикрепить аудио файлы, по содержанию будет подобное, примеры презентации по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1aXd1QTcXiMrhWSlrwtJNnoIoHuxt-wM6?usp=sharing, будет 10 слайдов, cделать по оформлению лучше, текст есть Завтра нужно до обеда.