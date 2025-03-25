Необходимо разработать около 20 коротких видео-презентаций для каждой локации складов сети преп-центров. Видео должны включать модели или стоковые изображения, отражающие уникальные особенности местоположений. Длительность 15-30 секунд, формат вертикальный 9:16. Включить динамичное музыкальное сопровождение и креативные элементы для привлечения внимания клиентов.
Сделать офигенную брендовую презентация компании для конкурса
Задача не сложная и если вы с опытом, займет немного времени.
Нужно сделать красивую стильную презентацию компании. С актуальным дизайном, привлекающим внимание.
Компания: производство мягкой мебели (диваны, кресла).
Главное, чтобы это была не презентация ради презентации, а действительно классная презентация, которую интересно смотреть.
Презентация нужна, для участия компании в профессиональном отраслевом конкурсе RETAIL WEEK AWARDS 2025!
Сроки примерно 3-5 дней.
Пишите, пожалуйста, сразу с портфолио, укажите стоимость ваших услуг, за которую вы готовы взяться за проект.
Ещё просьба, стоимость услуг адекватные указывать, омпания из Региона, не из столицы =)
Заявки фрилансеров
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