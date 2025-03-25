Сделать офигенную брендовую презентация компании для конкурса

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Закрыт3 заявки33 просмотра

Задача не сложная и если вы с опытом, займет немного времени.

Нужно сделать красивую стильную презентацию компании. С актуальным дизайном, привлекающим внимание.

Компания: производство мягкой мебели (диваны, кресла).

Главное, чтобы это была не презентация ради презентации, а действительно классная презентация, которую интересно смотреть.

Презентация нужна, для участия компании в профессиональном отраслевом конкурсе RETAIL WEEK AWARDS 2025!

Сроки примерно 3-5 дней.

Пишите, пожалуйста, сразу с портфолио, укажите стоимость ваших услуг, за которую вы готовы взяться за проект.

Ещё просьба, стоимость услуг адекватные указывать, омпания из Региона, не из столицы =)

Создание презентаций
19 дней назад
sergeypolik
Сергей 
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