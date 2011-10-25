Сделать презантацию по готовым картинкам.

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Завершен7 заявок243 просмотра

15 слайдов.

Картинки в jpeg

Надо "сплагиатить" и сделать свое.

ТЗ и картинки - приложены.

Логотип вышлю выбранному.

Указывайте сроки и цену обязательно.

14 лет назад
Pepita
Полина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень ответственно и грамотно подошла к выполнению работы. Несмотря на неточности ТЗ (моя вина) - все выполнила, дополнила и исправила. Учла все требования. Рекомендую на 100%.
Все отлично! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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