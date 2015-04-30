Сделать презентацию по макету

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Закрыт18 заявок258 просмотров

Нужно оформить презентацию в PowerPoint по готовому макету. Нужно использовать фирменный стиль (фирменный стиль предоставлю). Объем презентации 25-30 слайдов. Прототип макета прикладываю к проекту (к этому прототипу добавиться 5-10 слайдов). Бюджет определяется после собеседования с исполнителем.

PowerPoint
10 лет назад
pashgan
Павел 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

topcenter-pro
Артем 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$195
14 дней

Заявки фрилансеров

topcenter-pro
Артем 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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