Сделать презентацию по тз

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Закрыт10 заявок126 просмотров

Небольшая презентация, 10 слайдов по бизнес теме тз прикреплю.

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6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Ксенія
 
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5 месяцев назад
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Вікторія
 
18 лет
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Руслан
 
21 год
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3 месяца назад
5 месяцев назад
Даниил
 
20 лет
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5 месяцев назад
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Максим
 
19 лет
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Айгерим
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
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Алексей
 
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3 месяца назад
6 месяцев назад
Алена
 
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2 отзыва
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Арлен
 
21 год
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Михаил
 
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