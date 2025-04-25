Создание презентации

Требуется разработать презентацию для сувенирных товаров, состоящую из 5 слайдов с текстом и 10-15 слайдов с изображениями товаров и их описанием. Оплата составляет 10-15 тысяч. Для участия необходимо наличие в портфолио брендбуков или кейсов с товарами.