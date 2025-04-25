Создание презентации

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Закрыт6 заявок70 просмотров

Ищу специалиста для оформления презентации. Весь материал уже разбит по слайдам, необходимо создать красивую и продающую презентацию.

Создание презентаций
8 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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Илья
 
15 лет
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Дарья
 
22 года
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7 дней назад
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Ангеліна
 
20 лет
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7 дней назад
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Марина
 
36 лет
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Олександра
 
22 года
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Была
2 часа назад
8 дней назад