Создание презентации для климатической техники

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Закрыт3 заявки28 просмотров

Мне нужно разработать презентацию на 10 слайдов для компании, занимающейся климатической техникой и полупромышленными кондиционерами.

Проект включает создание иллюстраций в 2D для корпоративной продукции.

Это разовый проект, подробности и цены обсуждаются в личных сообщениях.

Создание иллюстрацийСоздание презентаций
6 месяцев назад
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