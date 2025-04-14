Создание презентации для сувенирных товаров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка71 просмотр

Необходимо создать презентацию для сувенирных товаров, включающую 5 общих слайдов с текстом и 10-15 слайдов с изображениями товаров с принтом и описанием. Оплата составляет 10-15 тысяч. Важно наличие в портфолио брендбуков или кейсов с товарами.

Создание презентаций
17 дней назад
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Заявки фрилансеров

Айдана
 
24 года
19 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад