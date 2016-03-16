Создание презентации из предоставленных материалов

Выбираю исполнителя для создания презентации (не для продаж, а просто модные тенденции).

Задача очень простая. Нужно сделать самое простое графическое оформление шаблона (буквально

заголовок и чёрточка сверху и чёрточка и адрес сайта снизу). И в этот

шаблон надо будет вставить один короткий текст, 15 заголовков и 76-80 фотографий

(по 2 фото на слайде). Формат презентации должен быть таким, чтобы

подходил для сервиса www.slideshare.net. Можно сделать в сервисе www.haikudeck.com.

Никакого особого графического оформления не нужно. Все материалы будут предоставлены.

Напишите, сколько будут стоить Ваши услуги. Пока задача одна, но, возможно, скоро

понадобиться сделать ещё пару таких презентаций. Поэтому ищу надёжного исполнителя

с адекватной ценой услуг на перспективу долгосрочного сотрудничества.

Жду ваших предложений.

С уважением, Евгений