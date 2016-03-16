Создание презентации из предоставленных материалов

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Выбираю исполнителя для создания презентации (не для продаж, а просто модные тенденции).

Задача очень простая. Нужно сделать самое простое графическое оформление шаблона (буквально 

заголовок и чёрточка сверху и чёрточка и адрес сайта снизу). И в этот 

шаблон надо будет вставить один короткий текст, 15 заголовков и 76-80 фотографий 

(по 2 фото на слайде). Формат презентации должен быть таким, чтобы  

подходил для сервиса www.slideshare.net. Можно сделать в сервисе www.haikudeck.com

Никакого особого графического оформления не нужно. Все материалы будут предоставлены. 

Напишите, сколько будут стоить Ваши услуги. Пока задача одна, но, возможно, скоро  

понадобиться сделать ещё пару таких презентаций. Поэтому ищу надёжного исполнителя 

с адекватной ценой услуг на перспективу долгосрочного сотрудничества. 

Жду ваших предложений. 

С уважением, Евгений

9 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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