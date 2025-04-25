Необходимо подготовить новую презентацию на 4 слайда в стиле one page. Требуется создать титульный слайд с новым логотипом и слоганом, а также слайды с уникальностью, предложением и лучшими условиями. Дизайн должен быть спокойным и современным, с акцентом на надежность и персональный подход.
Создание презентации в стиле Apple
Ищу специалиста, который может быстро создать презентацию в минималистичном и стильном формате, в стиле Apple. Важно, чтобы были видео вставки и использовались уже готовые шаблоны. Присылайте свои кейсы, чтобы я мог оценить уровень работы.
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