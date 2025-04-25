Создание презентации в стиле Apple

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Открыт4 заявки27 просмотров

Ищу специалиста, который может быстро создать презентацию в минималистичном и стильном формате, в стиле Apple. Важно, чтобы были видео вставки и использовались уже готовые шаблоны. Присылайте свои кейсы, чтобы я мог оценить уровень работы.

Создание презентаций
день назад
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