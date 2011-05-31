Создание видео-ролика

Необходимо создать страницу для интернет магазина, которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина. А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, ...