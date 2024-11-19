Создание яркой презентации

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Закрыт5 заявок37 просмотров

Ищем дизайнера для создания яркой презентации в фирменном стиле.

Презентация состоит из пяти страниц.

Прошу писать в личные сообщения.

Создание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ульяна
 
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