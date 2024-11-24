Есть идея создать курс и материал, и мне нужен специалист . который упакует это красиво, с ссылкой на сайт , с ссылкой на анкету на переходы , на последовательность загрузки уроков. Также хочу создать проект по набору группы для работы, и тоже нужна упаковка с переходами с анкетами и с ссылкой на сайт.

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