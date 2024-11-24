Создать оформление курса для интернета

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки28 просмотров

Есть идея создать курс и материал, и мне нужен специалист . который упакует это красиво, с ссылкой на сайт , с ссылкой на анкету на переходы , на последовательность загрузки уроков. Также хочу создать проект по набору группы для работы, и тоже нужна упаковка с переходами с анкетами и с ссылкой на сайт.

Пишите свою цену и примеры работ

5 месяцев назад
guest_1695733152220
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
5 месяцев назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
16 минут назад
116 отзывов
5 месяцев назад
#1
Презентации
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад