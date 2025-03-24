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  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки71 просмотр

1. ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ

  • Основная: убедить инвесторов в целесообразности вложений, подчеркнув потенциальную выгоду и уникальность проекта.

  • Второстепенные: продемонстрировать проработанность бизнес-модели, опыт команды, рыночные перспективы и обоснованные финансовые прогнозы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И ФОРМАТУ

  1. Количество слайдов: от 12 до 15.

  2. Уровень текста: допускается развернутая информация по ключевым блокам, но без «воды» и дублирования.

  3. Визуальные материалы:

    • Должны присутствовать иллюстрации / скриншоты интерфейсов, схемы, инфографика.

    • Писатель указывает места и комментарии для размещения соответствующих изображений (чтобы дизайнер понимал, что иллюстрировать и где).

3. СТРУКТУРНЫЕ БЛОКИ (12–15 СЛАЙДОВ)

Ниже предложена рекомендуемая логика подачи материала. При необходимости некоторые пункты можно объединить или, наоборот, детализировать.

  1. Общая концепция / Титульный слайд

    • Короткое описание сути проекта, логотип, слоган или ключевой инсайт.

    • Тезисный «Elevator Pitch»: чем мы занимаемся и почему это важно.

  2. Команда и экспертиза

    • Кто основатели и ключевые участники, краткий бэкграунд, опыт в релевантных сферах.

    • Упор на мультикультурные или уникальные навыки (если актуально).

  3. Проблема на рынке

    • Какие «боли» клиентов мы решаем, почему это действительно важно.

    • Желательно подкрепить статистикой или кейсами из реальной жизни.

  4. Решение (продукт/сервис)

    • Как именно продукт решает обозначенные проблемы (ключевые фишки).

    • Важно: указать, на каком слайде или блоке должны быть показаны скриншоты / изображения интерфейса (комментарий для дизайнера).

  5. Уникальное торговое предложение (УТП) / Конкурентные преимущества

    • Чем продукт отличается от решений конкурентов.

    • Можно включить таблицу-сравнение (в тексте указать, где именно дизайнер должен её отобразить).

  6. Рынок и потенциал роста

    • Краткая аналитика по размеру рынка, динамике роста, трендам.

    • Цифры должны быть максимально свежими и обоснованными.

  7. Бизнес-модель и способы монетизации

    • Как проект будет зарабатывать (подписка, комиссии, freemium и т.д.).

    • Обоснованность выбранной модели, примеры успешных аналогов (при наличии).

  8. Финансовая часть

    • Основные метрики (выручка, прибыль, точка безубыточности и т.д.).

    • Прогноз на 1–3 года, подкрепленный реальными расчётами или допущениями.

  9. Traction / Текущее состояние и достижения

    • Какие есть контракты, пилотные проекты, отзывы пользователей, динамика продаж.

    • Любые метрики, подтверждающие, что проект «живой» и востребованный.

  10. План развития / Дорожная карта

    • Краткое описание ближайших этапов развития: новые функции, выход на рынки других стран, маркетинговые кампании.

    • Примерный таймлайн (где дизайнер может сделать интерактивную или графическую дорожную карту).

  11. Стратегические партнерства / Сотрудничество

    • С кем уже достигнуты договоренности или ведутся переговоры (технологические партнеры, крупные клиенты).

    • Как эти партнерства усиливают проект и снижают риски.

  12. Коммерческое предложение для инвесторов / Запрос на инвестиции

    • Сумма, которую планируется привлечь, и на что именно будут потрачены средства.

    • Желаемые условия и ожидаемая доходность (опционально можно упомянуть дивиденды, долю в компании, стратегию выхода).

  13. (Опционально) Риски и стратегия их минимизации

    • Кратко перечислить ключевые риски (юридические, рыночные, технические).

    • Показать, как команда планирует с ними бороться.

  14. (Опционально) Корпоративная культура / Ценности

    • Краткое описание принципов и ориентиров компании (социальная ответственность, экологичность, инновационность).

    • Почему это может привлечь топ-таланты или помочь завоевать лояльность клиентов.

  15. Заключение / Call-to-Action

    • Финальный призыв к действию: как можно связаться, что требуется от инвесторов (решение, встреча, дополнительная информация).

    • Контакты (email, телефон, сайт и т.д.).

4. РОЛИ ПИСАТЕЛЯ И ДИЗАЙНЕРА

  • Писатель:

    1. Готовит полный текст для всех 12–15 блоков (по необходимости можно объединять или разбивать).

    2. Указывает в тексте, где именно нужна инфографика, таблицы, скриншоты интерфейсов.

    3. Предлагает формулировки ключевых заголовков и основных тезисов.

  • Дизайнер:

    1. Отвечает за визуальную часть: подбор шрифтов, цветов, размещение и оформление текста.

    2. Интегрирует изображения интерфейсов (предоставленных командой проекта) и дополнительные графические элементы в соответствии с комментариями писателя.

    3. Создает единый стиль презентации.

5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

  1. Готовый текстовый материал (например, в формате Word или Google Docs) с разбивкой на 12–15 логических блоков.

  2. Комментарий к каждому блоку: краткие указания дизайнеру, где и как использовать изображения интерфейсов, диаграммы, иные визуальные элементы.

  3. Цель: после интеграции дизайна и изображений получить убедительную, привлекательную для инвесторов презентацию, отражающую все основные аспекты проекта.

Требования к исполнителю - понимание рынка ИТ, ИИ и социальных сетей. Большой опыт в написании бизнес планов и презентаций. Творческий подход и навык убеждения! Нам нужна технологическая презентация с красивым дизайном логичной структурой и максимальным убеждением.

Мы создаем мобильное приложение Социальная сеть, которое обьеденяет в себе все самые передовые технологии мессенджеров, социальных сетей и ИИ. Так же модульно интегрирован WEB3.0 кошелек, самый безопасный способ работы с криптовалютой в современном мире. Уверен этот проект будет вам интересен.

Укажите пожалуйста свой опыт, примеры работ, сроки и стоимость выполнения этого заказа.

Google DocsСоздание презентаций
месяц назад
crypto_hirurg
Олександр 
31 год
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