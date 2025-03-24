1. ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Основная : убедить инвесторов в целесообразности вложений, подчеркнув потенциальную выгоду и уникальность проекта.

Второстепенные: продемонстрировать проработанность бизнес-модели, опыт команды, рыночные перспективы и обоснованные финансовые прогнозы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И ФОРМАТУ

Количество слайдов: от 12 до 15. Уровень текста: допускается развернутая информация по ключевым блокам, но без «воды» и дублирования. Визуальные материалы: Должны присутствовать иллюстрации / скриншоты интерфейсов, схемы, инфографика.

Писатель указывает места и комментарии для размещения соответствующих изображений (чтобы дизайнер понимал, что иллюстрировать и где).

3. СТРУКТУРНЫЕ БЛОКИ (12–15 СЛАЙДОВ)

Ниже предложена рекомендуемая логика подачи материала. При необходимости некоторые пункты можно объединить или, наоборот, детализировать.

Общая концепция / Титульный слайд Короткое описание сути проекта, логотип, слоган или ключевой инсайт.

Тезисный «Elevator Pitch»: чем мы занимаемся и почему это важно. Команда и экспертиза Кто основатели и ключевые участники, краткий бэкграунд, опыт в релевантных сферах.

Упор на мультикультурные или уникальные навыки (если актуально). Проблема на рынке Какие «боли» клиентов мы решаем, почему это действительно важно.

Желательно подкрепить статистикой или кейсами из реальной жизни. Решение (продукт/сервис) Как именно продукт решает обозначенные проблемы (ключевые фишки).

Важно: указать, на каком слайде или блоке должны быть показаны скриншоты / изображения интерфейса (комментарий для дизайнера). Уникальное торговое предложение (УТП) / Конкурентные преимущества Чем продукт отличается от решений конкурентов.

Можно включить таблицу-сравнение (в тексте указать, где именно дизайнер должен её отобразить). Рынок и потенциал роста Краткая аналитика по размеру рынка, динамике роста, трендам.

Цифры должны быть максимально свежими и обоснованными. Бизнес-модель и способы монетизации Как проект будет зарабатывать (подписка, комиссии, freemium и т.д.).

Обоснованность выбранной модели, примеры успешных аналогов (при наличии). Финансовая часть Основные метрики (выручка, прибыль, точка безубыточности и т.д.).

Прогноз на 1–3 года, подкрепленный реальными расчётами или допущениями. Traction / Текущее состояние и достижения Какие есть контракты, пилотные проекты, отзывы пользователей, динамика продаж.

Любые метрики, подтверждающие, что проект «живой» и востребованный. План развития / Дорожная карта Краткое описание ближайших этапов развития: новые функции, выход на рынки других стран, маркетинговые кампании.

Примерный таймлайн (где дизайнер может сделать интерактивную или графическую дорожную карту). Стратегические партнерства / Сотрудничество С кем уже достигнуты договоренности или ведутся переговоры (технологические партнеры, крупные клиенты).

Как эти партнерства усиливают проект и снижают риски. Коммерческое предложение для инвесторов / Запрос на инвестиции Сумма, которую планируется привлечь, и на что именно будут потрачены средства.

Желаемые условия и ожидаемая доходность (опционально можно упомянуть дивиденды, долю в компании, стратегию выхода). (Опционально) Риски и стратегия их минимизации Кратко перечислить ключевые риски (юридические, рыночные, технические).

Показать, как команда планирует с ними бороться. (Опционально) Корпоративная культура / Ценности Краткое описание принципов и ориентиров компании (социальная ответственность, экологичность, инновационность).

Почему это может привлечь топ-таланты или помочь завоевать лояльность клиентов. Заключение / Call-to-Action Финальный призыв к действию: как можно связаться, что требуется от инвесторов (решение, встреча, дополнительная информация).

Контакты (email, телефон, сайт и т.д.).

4. РОЛИ ПИСАТЕЛЯ И ДИЗАЙНЕРА

Писатель : Готовит полный текст для всех 12–15 блоков (по необходимости можно объединять или разбивать). Указывает в тексте, где именно нужна инфографика, таблицы, скриншоты интерфейсов. Предлагает формулировки ключевых заголовков и основных тезисов.

Дизайнер : Отвечает за визуальную часть: подбор шрифтов, цветов, размещение и оформление текста. Интегрирует изображения интерфейсов (предоставленных командой проекта) и дополнительные графические элементы в соответствии с комментариями писателя. Создает единый стиль презентации.



5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Готовый текстовый материал (например, в формате Word или Google Docs) с разбивкой на 12–15 логических блоков. Комментарий к каждому блоку: краткие указания дизайнеру, где и как использовать изображения интерфейсов, диаграммы, иные визуальные элементы. Цель: после интеграции дизайна и изображений получить убедительную, привлекательную для инвесторов презентацию, отражающую все основные аспекты проекта.

Требования к исполнителю - понимание рынка ИТ, ИИ и социальных сетей. Большой опыт в написании бизнес планов и презентаций. Творческий подход и навык убеждения! Нам нужна технологическая презентация с красивым дизайном логичной структурой и максимальным убеждением.

Мы создаем мобильное приложение Социальная сеть, которое обьеденяет в себе все самые передовые технологии мессенджеров, социальных сетей и ИИ. Так же модульно интегрирован WEB3.0 кошелек, самый безопасный способ работы с криптовалютой в современном мире. Уверен этот проект будет вам интересен.

Укажите пожалуйста свой опыт, примеры работ, сроки и стоимость выполнения этого заказа.