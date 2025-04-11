Создать продающую презентацию

$25
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Открыт18 заявок101 просмотр

Создать продающую презентацию, с красивым визаулом. Профессионально. В формате pdf/png. Все ТЗ с лого, фото и текстом указано в гугл диске.Текст полностью готов, нужно визуальное оформление. от 6 до 8 слайдов.

Создание презентаций
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