Специалист по дизайну Google-презентаций

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Закрытнет заявок13 просмотров

Ищу специалиста по дизайну для создания Google-презентаций для шоу на ТВ и стримингах.

Вам нужно будет разработать слайды и визуализировать идеи.

Присылайте примеры работ и стоимость работы в час с пометкой #designer (без пометки не найду).

Создание презентаций
6 месяцев назад
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