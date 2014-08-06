Разместить 18 логотипов наших клиент на одной странице в .cdr на белом фоне Часть логотипов уже в .cdr, а часть расположены на сайтах и их нужно преобразовывать. Размер документа 40 см на 20 ...
Специалист по визуализации данных (инфографика)
В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем)
Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более понятными, интересными ну и привлечь внимание посетителя сайта.
В итоговой работе оценивается:
— логичность подачи
— понятность (доходчивость)
— привлечение внимания к визуализированным данным
— сроки реализации заданий
оплата сдельная, обсуждается. работа постоянная.
немного информации по теме визуализации данных: http://www.slideshare.net/geeks_lab/ss-33796326
есть примеры реализации подобного — присылайте с указанием задания которое было изначально поставлено. Если нет — выполните задание или объясните почему стоит выбрать именно вас:)
Выполненное задание (задание в приложении) либо ваши предложения по сотрудничеству присылайте в заявках.
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