Ищется специалист для оформления презентации. Весь материал разбит по слайдам, требуется создать красивую и продающую презентацию. Необходимо уделить внимание дизайну и визуальному восприятию слайдов.
Статус проекта. Дизайн. Дорожная карта
Добрый день! Нужна помощь. Скорее идейная. Вот пример ведения статусов проектов. Таких слайдов - много, по разным проектам, что не совсем удобно вести: 1. не все статусы помещаются, 2. не удобно их собирать. Нужно придумать, новый дизайн, или дорожную карту или что-то еще, чтобы облегчить ведения такой презентации и чтобы больше инфы можно туда запихнуть (но текст должен быть читаемый). В данный момент кол-во слайдов около 100. Нижние статусы тянем с excel, информацию в табличке - с тикетной системы Jira.
Возможно, вы предложите, как сделать это в Jira, чтобы на прямую в Джире информация собиралась в презентацию, автоматом. Или в какой-то другом приложении. В общем, нужна идея, как это можно упростить
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