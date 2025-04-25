Добрый день! Нужна помощь. Скорее идейная. Вот пример ведения статусов проектов. Таких слайдов - много, по разным проектам, что не совсем удобно вести: 1. не все статусы помещаются, 2. не удобно их собирать. Нужно придумать, новый дизайн, или дорожную карту или что-то еще, чтобы облегчить ведения такой презентации и чтобы больше инфы можно туда запихнуть (но текст должен быть читаемый). В данный момент кол-во слайдов около 100. Нижние статусы тянем с excel, информацию в табличке - с тикетной системы Jira.

Возможно, вы предложите, как сделать это в Jira, чтобы на прямую в Джире информация собиралась в презентацию, автоматом. Или в какой-то другом приложении. В общем, нужна идея, как это можно упростить