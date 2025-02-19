Требуется разработка дизайна презентации, включающая подбор референсов и создание нескольких вариантов слайдов. Презентация должна состоять из 20-25 слайдов. Необходимо предоставить портфолио с релевантными работами и указать цену за выполнение задания.
Стильная презентация маркетплейса 15 слайдов
ТЗ на разработку презентации проекта для инвесторов
Описание проекта:
Требуется создание презентации для инвесторов по маркетплейсу для моделей, визажистов и мастеров. Вся информация по функционалу и концепции проекта уже подготовлена и отражена в техническом задании, которое предоставляется. Ваша задача – оформить это в визуально понятную и привлекательную презентацию, которая четко передаст суть проекта.
Требования к презентации:
• Количество слайдов: 15
• Цель: Четко донести идею, функционал и перспективы проекта
• Стиль: Визуальное оформление должно быть приближено к будущему дизайну проекта, с проработкой базовых элементов фирменного стиля
• Графическое оформление:
• Использование UI-элементов, схематичных экранов будущего интерфейса
• Иконки, схемы, графики, инфографика для удобного восприятия
• Минимум текста, максимум визуального представления
• Ключевые блоки презентации:
1. Введение (о чем проект, миссия)
2. Проблема, которую решает платформа
3. Целевая аудитория
4. Основной функционал (разделить на блоки: для заказчиков, для исполнителей, безопасные сделки и т.д.)
5. Монетизация проекта
6. Примеры интерфейсов
7. Преимущества платформы
8. Перспективы роста проекта и масштабирование
9. Финансовая модель
10. Выводы и предложение для инвестора
Формат работы:
• Итоговый формат: PDF + исходник (Figma, PowerPoint, Keynote или другой редактор) для внесения возможных правок
• Предоставить черновой вариант через 1-2 дня после старта работы для согласования направления дизайна
• Финальная версия – через 3 рабочих дня
Бюджет: $100
Буду рад сотрудничеству! Оставляйте заявки с примерами ваших презентаций.
Заявки фрилансеров
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