ТЗ на разработку презентации проекта для инвесторов

Описание проекта:

Требуется создание презентации для инвесторов по маркетплейсу для моделей, визажистов и мастеров. Вся информация по функционалу и концепции проекта уже подготовлена и отражена в техническом задании, которое предоставляется. Ваша задача – оформить это в визуально понятную и привлекательную презентацию, которая четко передаст суть проекта.

Требования к презентации:

• Количество слайдов: 15

• Цель: Четко донести идею, функционал и перспективы проекта

• Стиль: Визуальное оформление должно быть приближено к будущему дизайну проекта, с проработкой базовых элементов фирменного стиля

• Графическое оформление:

• Использование UI-элементов, схематичных экранов будущего интерфейса

• Иконки, схемы, графики, инфографика для удобного восприятия

• Минимум текста, максимум визуального представления

• Ключевые блоки презентации:

1. Введение (о чем проект, миссия)

2. Проблема, которую решает платформа

3. Целевая аудитория

4. Основной функционал (разделить на блоки: для заказчиков, для исполнителей, безопасные сделки и т.д.)

5. Монетизация проекта

6. Примеры интерфейсов

7. Преимущества платформы

8. Перспективы роста проекта и масштабирование

9. Финансовая модель

10. Выводы и предложение для инвестора

Формат работы:

• Итоговый формат: PDF + исходник (Figma, PowerPoint, Keynote или другой редактор) для внесения возможных правок

• Предоставить черновой вариант через 1-2 дня после старта работы для согласования направления дизайна

• Финальная версия – через 3 рабочих дня

Бюджет: $100

Буду рад сотрудничеству! Оставляйте заявки с примерами ваших презентаций.