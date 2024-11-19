Требуется разработать презентацию на тему ритейла и логистики, сосредоточив внимание на B2B перевозках между Казахстаном и Узбекистаном. Ожидается четкая структура и визуально привлекательный дизайн.
Требуется веб-дизайнер для создания презентации
Мне нужен веб-дизайнер для создания презентации.
Сроки выполнения — до конца дня 25 ноября.
Работа должна быть выполнена качественно и быстро.
Текст для презентации уже подготовлен, требуется внимание к качеству работы в сжатые сроки.
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