Требуется веб-дизайнер для создания презентации

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Мне нужен веб-дизайнер для создания презентации.

Сроки выполнения — до конца дня 25 ноября.

Работа должна быть выполнена качественно и быстро.

Текст для презентации уже подготовлен, требуется внимание к качеству работы в сжатые сроки.

Создание презентаций
5 месяцев назад
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