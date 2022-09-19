Необходимо разработать презентацию в PDF формате по готовому прототипу на тему оборудования для промышленного майнинга. Презентация должна состоять из 11 слайдов с размером 16:9. Дизайн будет основан на лендинге, исходники доступны в Figma. Оплата производится по факту или через безопасную сделку.