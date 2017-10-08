Видео-презентация компании

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок158 просмотров

Требуется сделать видео-презентацию компании

А также промо-ролики к дню рождения компании

Яркие, запоминающиеся

Идеи, замыслы - это с Вас.

Мы предоставим материал.

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Только профессионалы. 

8 лет назад
guest_14910896893995
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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