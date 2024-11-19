Вставить информацию в готовую презентацию

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Открыт4 заявки57 просмотров

Нужно внести новые данные в уже имеющуюся презентацию по типу своей игры. Добавить правильный размер, шрифт и анимацию (все будет указано). 
~60 слайдов, на каждом из которых по ~два предложения (вопрос и варианты ответа, ответ) Дедлайн: суббота.
Тема презентации: очень странные дела.
Если заинтересованы, я отправлю вам точное описание

PowerPointСоздание презентаций
17 часов назад
Настя
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