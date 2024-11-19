Нужно внести новые данные в уже имеющуюся презентацию по типу своей игры. Добавить правильный размер, шрифт и анимацию (все будет указано).

~60 слайдов, на каждом из которых по ~два предложения (вопрос и варианты ответа, ответ) Дедлайн: суббота.

Тема презентации: очень странные дела.

Если заинтересованы, я отправлю вам точное описание