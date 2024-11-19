Требуется дизайнер для разработки презентации, направленной на привлечение инвесторов. Необходим сочный и люксовый стиль, который подчеркнет привлекательность проекта. Портфолио обязательно.
Вставить информацию в готовую презентацию
Нужно внести новые данные в уже имеющуюся презентацию по типу своей игры. Добавить правильный размер, шрифт и анимацию (все будет указано).
~60 слайдов, на каждом из которых по ~два предложения (вопрос и варианты ответа, ответ) Дедлайн: суббота.
Тема презентации: очень странные дела.
Если заинтересованы, я отправлю вам точное описание
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