[Delphi] - Наложение текста на картинку.

Нужна следующая программа: Формирование 3D сцены.Разработать диалоговую программу формирования и редактирования 3D сцены из объектов,заданных в виде полигональной модели и дерева построения.(Управление объектами:индивидуальные для объекта сдвиг,вращение,масштабирование на каждом уровне иерархии вложений тел.) Модель должна отображаться в ...
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Необходим исходник реализующий следующее:
1. В TImage загружается картинка.
2. На нее накладывается любой текст (одно-многострочный), сущ. возможность форматирования текста (цвет, шрифт, размер), регулирования положения текста относительно картинки (в идеале текст можно двигать мышью, выбирая тем самым нужное для него место на картинке).
3. Картинка сохраняется с внесенными изменениями.
ЗЫ когда будете определять цену за работу, учтите плз, что сущ. компонент за 50 у.е. выполняющий данную задачу :).
ЗЗЫ добавил в радел разработка игр, поскольку все таки работа с графикой.
UPD.
Открываемая картинка может быть: *.gif, *.jpg, *.png, *.bmp
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