[Delphi] - Наложение текста на картинку.

Необходим исходник реализующий следующее:

1. В TImage загружается картинка.

2. На нее накладывается любой текст (одно-многострочный), сущ. возможность форматирования текста (цвет, шрифт, размер), регулирования положения текста относительно картинки (в идеале текст можно двигать мышью, выбирая тем самым нужное для него место на картинке).

3. Картинка сохраняется с внесенными изменениями.

ЗЫ когда будете определять цену за работу, учтите плз, что сущ. компонент за 50 у.е. выполняющий данную задачу :).

ЗЗЫ добавил в радел разработка игр, поскольку все таки работа с графикой.

UPD.

Открываемая картинка может быть: *.gif, *.jpg, *.png, *.bmp