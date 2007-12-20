«ПО обработки табличных данных MS Excel»

Требуется создать клиент-серверное приложение. Работа состоит из 3 этапов: 1. Создание программы на делфи (рассматриваются иные языки программирование) в строгом соответствии с тем, что весит в аттаче к проекту. По сути, программа это интерфейс, который работает ...
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Программа должна считывать таблицу из файлов MS Excel без использования OLE. Подробное описание в приложенном ТЗ.
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