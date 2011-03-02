1С Специалист

Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
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1С: Бухучет и Торговля (БИТ)
«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и Казахстана. Мы занимается оказанием полного комплекса услуг по автоматизации предприятий различных сфер бизнеса. В компании работает более 2000 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых сертифицирована фирмой "1С". Наша компания находится в постоянном развитии. Мы стремимся добиваться успеха во всем, что делаем, воплощая даже самые смелые идеи. Осваивая новые сферы бизнеса, открываем новые направления деятельности, а потому заинтересованы в талантливых, энергичных и преданных делу сотрудниках.
Наш холдинг работает в тесном сотрудничестве с ООО «Сантехкомплект».
Благодаря развитой региональной сети, мы готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества в любой точке страны.
Веб-сайт www.1cbit.ru
Ведущий специалист.
Обязанности:
Участие в проектах внедрения информационных систем на платформе 1С.
Ведение предконтрактной работы по проекту.
Постановка задач на доработку типовых конфигураций
Планирование, управление, отчетность
Формирование группы, наставничество
Требования:
Высшее образование (желательно техническое или экономическое)
Опыт разработки и конфигурирования решений на платформе "1С:Предприятие" 8
Знание бухгалтерского и управленческого учета, специфики деятельности торговых и производственных предприятий.
Коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ.
Профессиональный и карьерный рост.
Достойная заработная плата.
Сертификация.
Интересные задачи.
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