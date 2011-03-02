1С Специалист

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1С: Бухучет и Торговля (БИТ)

«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и Казахстана. Мы занимается оказанием полного комплекса услуг по автоматизации предприятий различных сфер бизнеса. В компании работает более 2000 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых сертифицирована фирмой "1С". Наша компания находится в постоянном развитии. Мы стремимся добиваться успеха во всем, что делаем, воплощая даже самые смелые идеи. Осваивая новые сферы бизнеса, открываем новые направления деятельности, а потому заинтересованы в талантливых, энергичных и преданных делу сотрудниках.

Наш холдинг работает в тесном сотрудничестве с ООО «Сантехкомплект».

Благодаря развитой региональной сети, мы готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества в любой точке страны.

Веб-сайт www.1cbit.ru

Ведущий специалист.

Обязанности:

Участие в проектах внедрения информационных систем на платформе 1С.

Ведение предконтрактной работы по проекту.

Постановка задач на доработку типовых конфигураций

Планирование, управление, отчетность

Формирование группы, наставничество

Требования:

Высшее образование (желательно техническое или экономическое)

Опыт разработки и конфигурирования решений на платформе "1С:Предприятие" 8

Знание бухгалтерского и управленческого учета, специфики деятельности торговых и производственных предприятий.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Условия:

Оформление согласно ТК РФ.

Профессиональный и карьерный рост.

Достойная заработная плата.

Сертификация.

Интересные задачи.

13 лет назад
skupets
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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