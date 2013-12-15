Требуется 2 парсера по готовым ссылкам. Один с прокси.

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Ну что еще написать для веса. Нужны данные с сайтов в подправленном виде.

С проксями парсим данные с сайта ru.myip.ms без прокси - с моей базы

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Желательно побыстрее, подробности в личке.

Цены лучше указывать в топике или как вам угодно) Да пребудет с вами сила))

Язык программирования объектоориентированный под Виндовс)) Делфи или си, а ,впрочем. мне до чертиков.

Знания дифференциальной геометрии. алхимии и метафизики не требуется

Металл - рулез,

Цой жив.

панки рулят

Здесь был я!