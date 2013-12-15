Все привет! Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп ...
2 парсера
Требуется 2 парсера по готовым ссылкам. Один с прокси.
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Ну что еще написать для веса. Нужны данные с сайтов в подправленном виде.
С проксями парсим данные с сайта ru.myip.ms без прокси - с моей базы
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Желательно побыстрее, подробности в личке.
Цены лучше указывать в топике или как вам угодно) Да пребудет с вами сила))
Язык программирования объектоориентированный под Виндовс)) Делфи или си, а ,впрочем. мне до чертиков.
Знания дифференциальной геометрии. алхимии и метафизики не требуется
Металл - рулез,
Цой жив.
панки рулят
Здесь был я!
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