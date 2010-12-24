Алгоритм вычисления координат точек (java)

Нужен алгоритм на java, похожий на триангуляционную ориентацию по вышкам связи, а-ля когда телефон находит себя по трем ближайшим вышкам.

Надо, чтоб имея в одном пространстве около 10 (возможно более) точек, каждая из них могла быть найдена (ее координаты могли бы быть высчитаны), исходя из трех (и более) других известных точек.

Идея в том, что какие-то точки из этого набора могут на время пропадать из "поля видимости", но их нельзя упускать из общей картины. Некоторые точки могут иногда принудительно сдвигаться, вся "карта" тогда пересчитывается. Пересчет производится зацикленно, несколько раз в минуту. Отличие от вышек: у точек - три координаты, у вышек мобильной связи - всего две

(по вопросу и, собственно, выбранному исполнителю расскажу где именно будет применяться алгоритм и как, и все станет на свои места)

Алгоритм должен быть максимально эффективным и быстрым, для оптимального рантайма; приветствуется знание оценки сложности алгоритмов.

Если у кого-то есть готовый или вы готовы написать его - укажите в заявке. Если есть неясности по задаче - задавайте в личку, отвечу оперативно.