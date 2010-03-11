Имеется сервер Ubuntu 8.04. Сервер должен быть наглухо закрыт на входящие подключения и открыт полностью на исходящие. Нужно настроить открытие портов по стуку в несколько высоких портов TCP и UDP. Открывать на 3и минуты порты 22, 2106, 7777 для стучавшего. Также, нужно открыть порт 3306 для доступа только указанным IP адресам.

Написать программу под Windows которая при запуске стучится на указанные высокие порты, тем самым открываются порты 22, 2106 и 7777. Затем запускает нужное приложение которое должно работать с сервером. И закрывается.

У программы должен быть конфиг, в котором можно указать IP сервера, порты куда стучать и приложение которое запускать.