Антилич для файлов

Задача несложная.

Дано - сайт DLE на хостинге №1 (MySQL и все что нужно есть) и файловое хранилище на хостинге №2 (без возможности установки скриптов и прочего).

Нужно сделать антилич, позволяющий с сайта №1 получить зашифрованную ссылку на файл с сайта №2. Ссылка должна быть живой для юзера 24 часа, скачиваться не более чем с двух IP с возможностью докачки и многопоточности.

Есть уже готовый скрипт с парнерки, который все это делает, но при условии, что файлохранилище находится там же, где и сайт. Самому прикрутить не получилось - так как новичок...