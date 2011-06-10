Антилич для файлов

Имеется бинарный файл, см. приложение. В нем, по моему предположению, должны быть записаны 4096 двухбайтных целых чисел. Требуется написать код на c#, который загружает эти числа в массив и считает их сумму. Скорость чтения важна. пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача несложная.
Дано - сайт DLE на хостинге №1 (MySQL и все что нужно есть) и файловое хранилище на хостинге №2 (без возможности установки скриптов и прочего).
Нужно сделать антилич, позволяющий с сайта №1 получить зашифрованную ссылку на файл с сайта №2. Ссылка должна быть живой для юзера 24 часа, скачиваться не более чем с двух IP с возможностью докачки и многопоточности.
Есть уже готовый скрипт с парнерки, который все это делает, но при условии, что файлохранилище находится там же, где и сайт. Самому прикрутить не получилось - так как новичок...
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