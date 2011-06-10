Антилич для файлов

$50
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка291 просмотр
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Задача несложная.

Дано - сайт DLE на хостинге №1 (MySQL и все что нужно есть) и файловое хранилище на хостинге №2 (без возможности установки скриптов и прочего).

Нужно сделать антилич, позволяющий с сайта №1 получить зашифрованную ссылку на файл с сайта №2. Ссылка должна быть живой для юзера 24 часа, скачиваться не более чем с двух IP с возможностью докачки и многопоточности.

Есть уже готовый скрипт с парнерки, который все это делает, но при условии, что файлохранилище находится там же, где и сайт. Самому прикрутить не получилось - так как новичок...

13 лет назад
Keks777
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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