Arduino

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Закрыт1 заявка174 просмотра

есть библиотека DS3231 Real-Time Clock

http://hacks.ayars.org/2011/04/ds3231-real-time-clock.html

но он не хочет работать корректно Arduino с новой версией

надо сделать чтоб она работала с прогой

10 лет назад
kkjj
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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