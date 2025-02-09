Шукається фахівець для консультацій з Cube IDE та MC Workbench. Необхідно допомогти зрозуміти основи роботи з цими середовищами. Зв'язок через Zoom, оплата погодинно. Важливо надати інформацію про попередні проекти з STM32 та зазначити бажану ставку.
Arduino + nodejs Автоматизация игрушечной трассы для шариков
Требования к проекту: Автоматизация игрушечной трассы для шариков Arduino + Node Js
Общая цель:
Разработать систему на базе Arduino и Node.js для автоматизации бесконечных перегонов шариков по трассе. Трасса включает стартовую и финишную платформы, а также механизм подъёма шариков обратно на старт.
Технические требования:
Платформа разработки:
Arduino с управлением через Node.js.
Элементы управления:
3 шаговых двигателя (для лифта и подвижных платформ).
3 обычный двигатель (для дополнительного механизма перемещения или сброса).
предусмотреть возможность использования PCA9685 для того чтоб можно было больше двигателей подключить
Электропитание:
Все элементы должны быть подключены к розетке 220 В (с соблюдением норм безопасности).
Датчики:
Установить детекторы (например, концевики или ИК-датчики) для автоматического включения и отключения двигателей в нужный момент.
Интернет-связь:
Данные о состоянии системы (позиции двигателей, активность, ошибки) должны отправляться в интернет (через HTTP/WebSocket в nodejs).
Закупка оборудования:
Подбор и покупка всех необходимых компонентов Arduino осуществляется исполнителем проекта.
Документация:
Краткая инструкция по подключению, запуску и управлению системой.
Отправка проекта Новой Почтой:
как пример нужно получить автоматизацию для примерно такой идеии
https://www.youtube.com/watch?v=dW_5oYJgp30&ab_channel=Jelle%27sMarbleRuns
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокОткрыт20 часов назад
Требуется помощь в интеграции WalletConnect на существующем сайте с использованием сети Tron. Задача включает настройку подключения и функционал для пересылки средств на другой кошелек после успешного подключения. Опыт работы с криптовалютами и соответствующими API приветствуется.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 часа назад
Необходимо реализовать подключение WalletConnect к уже существующему сайту с версткой. Задача включает интеграцию через сеть Tron и настройку функции пересылки средств на другой кошелек после успешного подключения.Прикладное ПОнет заявокЗакрытдень назад
- $250
Требуется перевод файла в системе qnx с английского на русский язык. Необходим качественный и точный перевод, чтобы сохранить смысл и контекст оригинала.Прикладное ПО8 заявокОткрыт2 дня назад
Необходима разработка программы в LabView, основываясь на приложенном фото. Все детали и вопросы будут обсуждены для достижения правильного результата.Прикладное ПО1 заявкаОткрыт2 дня назад
Необхідно створити базову версію звукового симулятора електромотоцикла, що генерує звук мотора. Використання Raspberry або аналогічних систем. Звук має бути живим, без відтворення нарізаних фрагментів. Передбачено можливість регулювання гучності, вихід на динамік, а також опція відтворення звуку при вмиканні. Принцип роботи базується на зміні вхідного вольтажу або зчитуванні даних з контролера.Прикладное ПО1 заявкаОткрыт2 дня назад
Требуется разработка боевой ИИ-системы продаж на сервере с Ubuntu, работающей на основе GPT-4o. Основная задача — исправить обработку памяти и обеспечить учет всей истории диалогов. Необходима реализация логики аналогично ChatGPT, обновление кода под OpenAI SDK, интеграция с CRM и создание полноценного интерфейса. Опыт работы с OpenAI API, Flask и векторными БД обязателен.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется настройка AI для автоматизации процессов в реставрации мебели. Необходимо обеспечить стандартные ответы на запросы клиентов и расчет стоимости повреждений на основе базы данных. Система должна интегрироваться с CRM Kommo и позволять обновление базы самостоятельно. Ожидается информация о стоимости выполнения данной задачи.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт6 дней назад
- $100
Требуется разработка сетевого высоконагруженного аудиомикшера с использованием API. Программа должна синтезировать звуковые файлы из CSV, микшировать их, обрабатывать и возвращать итоговый файл. Обязательное использование технологии CUDA для параллельных вычислений. Рассматриваются предложения от опытных программистов с практическим опытом в разработке высоконагруженных систем.Прикладное ПОнет заявокОткрыт6 дней назад
Разработать кастомную интерактивную карту регионов для сайта. Необходима вёрстка карты с возможностью наведения на регионы и отображения карточек контактов по клику. Подробности в приложенном задании.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 дней назад