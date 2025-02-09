Arduino + nodejs Автоматизация игрушечной трассы для шариков

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Требования к проекту: Автоматизация игрушечной трассы для шариков Arduino + Node Js

Общая цель:

Разработать систему на базе Arduino и Node.js для автоматизации бесконечных перегонов шариков по трассе. Трасса включает стартовую и финишную платформы, а также механизм подъёма шариков обратно на старт.

Технические требования:

  1. Платформа разработки:

    • Arduino с управлением через Node.js.

  2. Элементы управления:

    • 3 шаговых двигателя (для лифта и подвижных платформ).

    • 3 обычный двигатель (для дополнительного механизма перемещения или сброса).

      • предусмотреть возможность использования PCA9685 для того чтоб можно было больше двигателей подключить

  3. Электропитание:

    • Все элементы должны быть подключены к розетке 220 В (с соблюдением норм безопасности).

  4. Датчики:

    • Установить детекторы (например, концевики или ИК-датчики) для автоматического включения и отключения двигателей в нужный момент.

  5. Интернет-связь:

    • Данные о состоянии системы (позиции двигателей, активность, ошибки) должны отправляться в интернет (через HTTP/WebSocket в nodejs).

  6. Закупка оборудования:

    • Подбор и покупка всех необходимых компонентов Arduino осуществляется исполнителем проекта.

  7. Документация:

    • Краткая инструкция по подключению, запуску и управлению системой.

  8. Отправка проекта Новой Почтой:

    как пример нужно получить автоматизацию для примерно такой идеии
    https://www.youtube.com/watch?v=dW_5oYJgp30&ab_channel=Jelle%27sMarbleRuns

ArduinoNode.jsАвтоматизация процессов
13 часов назад
Владислав
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв

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