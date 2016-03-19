Архив с переменным значением внутри.

Нужно следующее.

Файл-архив внутри которого есть текстовый документ. Архив открывается с помощью пароля. В зависимости от пароля которым открывается архив меняется значение в текстовом файле(это четыре цифры). То есть буква в пароле соответствующей позиции приравнивается к цифре в архиве соответственной позиции. Например: пароль которым открыли был ffgg в текстовый файл заносится запись 11-22, так как f=1, а 2=g, (например).

Если что то непонятно могу рассказать подробнее.

Скажите сколько уйдет по времени на выполнение и сколько возьмете за такое задание?