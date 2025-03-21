Сетевой высоконагруженный аудиомикшер.

1. связь программы с другими сервисами череp API.

2. программа получает по API текстовые данные формата csv

- в каждой строке файла csv - от одного слова до предложения,

3. программа построчно синтезирует с помощью TTS звуковые файлы wav.

4. По окончании синтеза всех звуковых файлов программа микширует все звуковые файлы в один, при этом:

- звуковые файлы центрируются (выравниваются по центру длительности звучания) при микшировании.

- при микшировании соблюдается правило не переполнения по амплитуде.

- настройка выходного уровня задается в конфигурационном файле.

5. Микшированный файл обрабатывается отдельным математическим алгоритмом.

6. Обработанный файл подвергается ускорению темпа в n-раз

7. Далее файл подвергается дуплицированию до заданной длительности, при этом сращивание начал и концов при размножении учитывает фазовое направление (для исключения щелчков).

8. Итоговый файл отдается по API

9. Обязательно использование технологии обработки параллельных вычислений (технологии CUDA) для синтеза и обработки звуковых файлов.

10. предусмотреть масштабирование программы,

11. Шифрование данных при приеме и передаче



Рассматриваю предложения опытных программистов -математиков с практическим опытом разработки высоконагруженных систем, знанием принципов обработки аудио и знанием технологии CUDA.

Предложите свою стоимость разработки.

