Разработать кастомную интерактивную карту регионов для сайта. Необходима вёрстка карты с возможностью наведения на регионы и отображения карточек контактов по клику. Подробности в приложенном задании.
Аудиомикшер высоконагруженный
Сетевой высоконагруженный аудиомикшер.
1. связь программы с другими сервисами череp API.
2. программа получает по API текстовые данные формата csv
- в каждой строке файла csv - от одного слова до предложения,
3. программа построчно синтезирует с помощью TTS звуковые файлы wav.
4. По окончании синтеза всех звуковых файлов программа микширует все звуковые файлы в один, при этом:
- звуковые файлы центрируются (выравниваются по центру длительности звучания) при микшировании.
- при микшировании соблюдается правило не переполнения по амплитуде.
- настройка выходного уровня задается в конфигурационном файле.
5. Микшированный файл обрабатывается отдельным математическим алгоритмом.
6. Обработанный файл подвергается ускорению темпа в n-раз
7. Далее файл подвергается дуплицированию до заданной длительности, при этом сращивание начал и концов при размножении учитывает фазовое направление (для исключения щелчков).
8. Итоговый файл отдается по API
9. Обязательно использование технологии обработки параллельных вычислений (технологии CUDA) для синтеза и обработки звуковых файлов.
10. предусмотреть масштабирование программы,
11. Шифрование данных при приеме и передаче
Рассматриваю предложения опытных программистов -математиков с практическим опытом разработки высоконагруженных систем, знанием принципов обработки аудио и знанием технологии CUDA.
Предложите свою стоимость разработки.
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