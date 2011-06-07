Автоматическое заполнение эксель файлов

1. Разработка модуля детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии. 2. На вход модуля порциями произвольной длины подаются данные HDLC-сессии. Задача обработки – корректная распаковка сессии (проверка FCS и т.д. в соответствии стандарту) и сигнализация при обнаружении в ...
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