Автоматизация работы в WhatsApp, Google Sheets, Gmail.

Нужно автоматизировать пересылку сообщений из WhatsApp и Gmail, по условиям в Google Sheets.

Пример:

Декларант пишет в группе примерно такие сообщения

"10317120/121123/В016300 VECTORЗВ/ВИТАМИНРУС, ТХ Л.ИЛЬЯС, НСРЗ, КС LILYS233021 РТ-10835 МАНДАРИНЫ"

"заявление 10317120/121123/В016297 MENAS Западные ворота/ВР ALASEHIR кс 9001414 мандарин нутэп RFBU7263680, UGSU5420420"

а затем ответом на них пишет "выпуск" (бывает в разном регистре), или операции, которые нужно произвести с грузом. Из данного сообщения нас интересует номер к/с которые они могу писать как попало (так, например, кс 9001414, полностью будет UGCSAM9001414, и в таблицах он записан полностью), номер контейнера или РТ (RFBU7263680 - контейнер, 10835 - рт, рт могу писать не полностью, а только часть номер (например вместо GD-46871, просто 46871), и номер ГТД (10317120/121123/В016300 как пример), остальные данные пишут как попало, но оно нам и не надо, их мы возьмём из таблиц. В таблицах вид данных имеет следующую структуру

Номер коносамента | Отправитель | Товар | Кол-во паллет | Кол-во ящиков | Вес брутто | Отметка КФК |

не особо важно | Вес нетто | Номер РС (Контейнер или РТ) | Дата осмотра | Доп. инфо | Получатель |....

Нам надо сравнить номер кс и рт/кнтр в подаче с номерами в таблице (комбинация рт/кнтр и кс всегда уникальна), вписать в специальный столбец номер ГТД, и получить из строки корректные номер ГТД, к/с, отправитель, товар, транспортное средство, получатель, порт и терминал. Эти данные, после того, как декларант отправит ответом, на "подачу", "выпуск" надо отправит в другие группы по условию (порт, терминал), а так же декларант пришлёт письмо на почту с тем же номером ГТД, эти данные так же, но уже по более сложным, условиям надо отправить верным получателям. Получатели могут меняться, как и условия, так что нужно иметь возможность менять их с течением времени самостоятельно. Всё это должно происходить без участия оператора, изредка его беспокоя, если механизм не может разобраться в данные (допустим, декларант отправил подачу не корректно).

Опыт в разработке не важен, но сроки - не более 2х месяцев, лучше - быстрее.