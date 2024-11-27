Автоматизація роботи з анкетами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки114 просмотров

Є анкета (скан А4) на ній фото та підпис, підпис та фото потрібно вирізати та експортувати у заданому розширенні та заданому розмірі, так само фото може бути приклеєне криво, та місця підписів та фото різні, тому потрібно щось типу рамки (яку можна крутити) як у фш вибираєш вирізаєш експортуєш

Adobe PhotoshopОбработка изображенийРедактирование изображений
5 месяцев назад
idk1703
Артём 
21 год
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов(-2)
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов
5 месяцев назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО

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