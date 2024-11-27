Требуется разработка Telegram бота для квестов, включающая создание архитектуры, настройку серверной инфраструктуры, функционал интерактивного гида, уведомления, викторины и интерфейс администратора. Сроки разработки — до апреля. Бот должен предоставлять информацию о достопримечательностях и помогать пользователям проходить квесты с подсказками и инструкциями.
Автоматизація роботи з анкетами
Є анкета (скан А4) на ній фото та підпис, підпис та фото потрібно вирізати та експортувати у заданому розширенні та заданому розмірі, так само фото може бути приклеєне криво, та місця підписів та фото різні, тому потрібно щось типу рамки (яку можна крутити) як у фш вибираєш вирізаєш експортуєш
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