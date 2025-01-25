Автоматизация верификации документов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки82 просмотра

Есть некоторая юридическая предметная область

Нужна система которая будет ходить и постоянно выкачивать нормативные документа с предоставленных сайтов. Документов довольно много. Документы часто обновляются. Документы в виде сканов.

На вход получившейся системы(которая, так скажем знает все актуальное о нашей предметной области) подается электронный документ. Система должна ответить соответствует ли документ требованиям предметной области.

С какой суммы можно обсуждать такой проект?
Какой стэк вы предложить?
База данных? Что использовать для обработки документов? Чем скрэпить? Что будет "мозгом" этой системы?

Парсинг данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
boro-boro
Дмитрий 
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