Создайте приложение на Kotlin для азартной игры Towers, где игрок поднимается по башне, выбирая безопасные ячейки. Реализуйте ежедневные бонусы для получения монет и сохранение истории последних 25 ставок для статистики. Игра должна предлагать пользователю выбор между риском и выигрышем.
Автоматизировать создание УП в alphacam 2013 с постпроцессором xilog
Есть dxf файл ступени (во вложении) , этот файл мы загружаем в alphacam 2013 с установленным постпроцессором xilog, производим эти манипуляции, (описано ниже 21 пунтков) , и получаем файл альфакама (.ard) и УП для станка ( .pgm)
Можно ли как-то автоматизировать эту историю, в идеале, настроить так, что пакетно загрузил файлы dxf в админке, выбрал инструмент, действия с закрытыми и открытыми геометриями, направления инструмента опять исходя из геометрии, глубину реза закрытих и открытых геометрии и получил УП.
П.С были предложения запрограммировать это дело через VBscript, насколько рабочая история не знаю
1. Input cad
2. Обводим прямоугольником
3. С помощью move ставим прямоугольник в нулевые точки
4. Указываем толщину прямоугольника
5. 3D Set for volume 40мм
6. Xilog define panel confirm
7. 3d set materials 40мм
8. С помощью join объединяем геометрии
9. Перестаскиваем общий контур на f1
10. Через tool directions выбираем траекторию инструмента
11. Через xilog tool management выбираем инструмент и левой кнопкой
12. Для контура ступени ставим против часовой стрелки и снаружи (это закрытая геометрия) и просто закрываем панель tool directions
13. Далее в machine выбираем rough or finish
14. Vertical
15. Tool Centre и Straight
16. Safe rapid 65 rapid down to 60 final depth -45 number of cuts 2
17. Ok
18. Для слоя фреза выбираем Е016 stupen
19. Rough of finish , галочук на apply auto lead in/out , угол ставим 0
20. Сохраняем файл альпакам
21. Далее output nc и сохраняем УП
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