Есть dxf файл ступени (во вложении) , этот файл мы загружаем в alphacam 2013 с установленным постпроцессором xilog, производим эти манипуляции, (описано ниже 21 пунтков) , и получаем файл альфакама (.ard) и УП для станка ( .pgm)

Можно ли как-то автоматизировать эту историю, в идеале, настроить так, что пакетно загрузил файлы dxf в админке, выбрал инструмент, действия с закрытыми и открытыми геометриями, направления инструмента опять исходя из геометрии, глубину реза закрытих и открытых геометрии и получил УП.

П.С были предложения запрограммировать это дело через VBscript, насколько рабочая история не знаю

1. Input cad

2. Обводим прямоугольником

3. С помощью move ставим прямоугольник в нулевые точки

4. Указываем толщину прямоугольника

5. 3D Set for volume 40мм

6. Xilog define panel confirm

7. 3d set materials 40мм

8. С помощью join объединяем геометрии

9. Перестаскиваем общий контур на f1

10. Через tool directions выбираем траекторию инструмента

11. Через xilog tool management выбираем инструмент и левой кнопкой

12. Для контура ступени ставим против часовой стрелки и снаружи (это закрытая геометрия) и просто закрываем панель tool directions

13. Далее в machine выбираем rough or finish

14. Vertical

15. Tool Centre и Straight

16. Safe rapid 65 rapid down to 60 final depth -45 number of cuts 2

17. Ok

18. Для слоя фреза выбираем Е016 stupen

19. Rough of finish , галочук на apply auto lead in/out , угол ставим 0

20. Сохраняем файл альпакам

21. Далее output nc и сохраняем УП