Автоответчик сообщений для Viber на пк

Добрый день !

Ищу специалиста который способен написать программу под viber (пк), задача программы автоматически отвечать на сообщения, осуществляетлять рассылку по по базк номеров, сбор оценоу и отзывов.

Мне нужна точная копия по функционалу как программа смс визитка, но только для Viber.

Также рассмотрю предложения если не писать полною программу а написать какой то скрипт который будет перехватывать сообщения структурировать и записывать в БД, чтобы можна было работать с той бд как API.