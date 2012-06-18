Техническое задание для парсера XML Скрин файла приложен. Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно левая часть которого занимает список ветвей дерева например “Report_info”, “Computer_info” и т.д. Правая часть отображает ...
Авторан для флешки
Неспешно ищу исполнителя для создания авторана для флешки.
Эскизы во вложении. Работать должно на ПК и Маках.
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