Автосборщик системных блоков

Имеется прайс лист в excel состоящий из нескольких страниц каждая страница представляет собой список конкретного типа комплектующих, процессор, материнская плата, жесткий диск и т.д. Каждая страница состоит из таких колонок как ID товара, название товара, цена товара и далее произвольное число колонок характеристик товара.

Как представляю себе работу программы.

1. Загружаю в программу прайс лист.

2. Создаю связки комплектующих, все конфигурации будут создаваться только со связанных между собой комплектующих. Материнская плата считается основным комплектущим, к ней привязываются все остальные. Например имеется

мать1 память1 процессор1

мать2 память2 процессор2

мать3 память3 процессор3

мы можем привязать к матери1 все три памяти и все три процессора или же только одну память и один процессор. Или ко всем трем материнкам привязать две памяти и два процессора.

3. Определяю из каких комплектующих автоконфигуратор будет создавать конфигурации (например только из матери,и процессора).

2. Выставляю услови для создаваемых конфигураций, условие может содержать несколько параметров одного комплектующего например

условие 1-цена менее 100, условие 2-производитель процессора интел, условие 3-количество ядер процессора 2

5. Программа создает все возможные комбинации из связанных элементов с возможность экспорта всех конфигураций в excel или word, каждая конфигурация представляет собой таблицу из таких колонок как, id товара,тип комплектующего,Название комплектующего,цена, и общая цена за сборку.

Вот ньюансы которые пришли в голову на данный момент (скорее всего будут еще)

Возможность сортировки комплектующих по параметрам в процессе привязки

Помечать цветом в программе комплектующие которые не состоят ни в одной из связок.

Связки менться будут редко потому должны сохранятся, и должно учитываться что при загрузке прайс листа каждый раз некоторые комплектующие могут отсутствовать, так же как и могут быть добавлены новые.

Оплата только после выполнения (высылаете мне демо версию, если все нормально то оплачиваю и после этого шлете оригинал)